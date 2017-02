Heroes of the Storm: Video zeigt den Unterstützer Lúcio - 4Players.de

Morgen wird Lúcio aus dem Overwatch-Universum den Nexus in Heroes of the Storm betreten. Lúcio sorgt für musikalische Unterstützung, die Verbündeten Heilung oder einen Geschwindigkeitsbonus verleiht. Wenn sich Lúcio entlang von unpassierbarem Terrain und Gebäuden bewegt, erhöht sich seine Bewegungsgeschwindigkeit und er kann sich durch gegnerische Einheiten hindurchbewegen. Mit dem Lúcio-Patch wird die jüngste Heldin Valeera verstärkt und Murky generalüberholt.Darüber hinaus wird vom 15. Februar bis zum 14. März das WarCraft-Event "Für Azeroth" stattfinden. Schließt man in dem Zeitraum 15 Heroes-of-the-Storm-Partien mit Warcraft-Helden zusammen mit einem Freund ab, gibt es Belohnungen in World of WarCraft und Heroes of the Storm (World of Warcraft: Reittier Urzeitlicher Flammensäbler; Heroes of the Storm: 10-Tage-Stimpack; Heroes of the Storm: Reittier Flammenross des Richturteils).Letztes aktuelles Video: Lcio im Rampenlicht