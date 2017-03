Heroes of the Storm: Cassia: Hommage an die Amazone aus Diablo 2 bald im Nexus - 4Players.de

Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC)

Zu Fuß erhält Cassia 65 physische Panzerung, die den Schaden automatischer Angriffe von Helden um 65 % verringert.

Cassia schleudert einen Blitzspeer, der dem ersten getroffenen Gegner Schaden zufügt und sich dann in zwei Blitze aufteilt, die weiteren Gegnern auf ihrem Weg Schaden zufügen.

Nach 0,5 Sek. ruft Cassia einen Lichtblitz vom Himmel, der Gegner im Zielbereich 2 Sek. lang blendet.

Passiv: Cassia fügt geblendeten Zielen 15 % mehr Schaden zu.

Cassia stürmt auf einen Gegner zu und kanalisiert nach Ankunft 1,5 Sek. lang, wobei den Gegnern vor ihr alle 0,25 Sek. Schaden zugefügt wird.

Fügt nicht heroischen Zielen 50% weniger Schaden zu.

Cassia schleudert eine Blitzkugel auf einen gegnerischen Helden, die bis zu 6-mal zwischen Cassia und gegnerischen Helden in der Nähe überspringt und bei jedem Treffer Schaden verursacht.

Cassia beschwört eine Walküre, die nach 0,75 Sek. zu Cassia stürmt. Dabei zieht sie den ersten getroffenen gegnerischen Helden mit sich, fügt ihm Schaden zu und betäubt ihn am Ende ihres Weges 0,5 Sek. lang.

Die Walküre stößt auf ihrem Weg alle anderen getroffenen gegnerischen Helden zurück.

Zusammen mit Heroes of the Storm 2.0 wird eine neue Heldin den Nexus betreten. Die Rede ist von Cassia, die eine Hommage an die Amazone aus Diablo 2 darstellt. Cassia ist eine mit Speer (Javazone) und Schild bewaffnete Fernkampfassassine und als Heldenjägerin auf einen aggressiven Spielstil ausgelegt.Neben einem Schlaghagel mit ihrem Speer und der Möglichkeit, Gegner zu blenden, kann sie einzelne Feinde mithilfe einer Walküre zu sich hinziehen. Letzteres ist ihre erste heroische Fähigkeit. Die zweite heroische Fertigkeit ist "Ball Lightning". Solch einen Kugelblitz kann man auf einen Gegner werfen, der zwischen dem Ziel und einem anderen Gegner (oder Cassia selbst) bis zu sechsmal hin- und herspringt und dabei Schaden verursacht. Ihre Spezialfähigkeit heißt Vermeidung und sorgt dafür, dass physische Standard-Angriffe der Helden 65 Prozent weniger Schaden anrichten, sofern Cassia vorher in Bewegung war - und kein Reittier nutzte. Einige ihrer Fähigkeiten können im folgenden Video betrachtet werden.VermeidungBlitzendes Unheil (Q)Blendendes Licht (W)Widersetzen (E)Blitzkugel (R)Walküre (R)