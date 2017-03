Heroes of the Storm: Version 2.0 angekündigt: Fortschrittsystem wird generalüberholt; Beutetruhen werden eingeführt - 4Players.de

Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC)

Blizzard Entertainment hat Heroes of the Storm 2.0 angekündigt. Mit dem großen Update soll das Fortschrittsystem grundlegend überarbeitet und Beutetruhen à la Overwatch mit kosmetischen Belohnungen eingeführt werden. Die Testphase des Fortschrittsystems soll heute auf dem PTR (Public Test Realm) beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, wird Heroes 2.0 Ende April veröffentlicht. Die neue Heldin Cassia kommt mit Version 2.0 ebenfalls ins Spiel.Zunächst wird die Stufenobergrenze komplett gestrichen - sowohl bei jedem Helden (derzeit 20) als auch bei dem Account (derzeit 40). Die neue Spielerstufe (Accountstufe) wird der Summe aller erreichten Heldenstufen entsprechen. Zudem wird man generell (deutlich) weniger Erfahrungspunkte sammeln müssen, damit der Held oder die Heldin ein Level-Up erhält. Tony Hsu (Senior Game Producer) versicherte uns im Interview, dass die Stufenaufstiege pro Held ab Level 10 nur noch "wenige" Stunden (anstatt Dutzende Stunden) dauern würden. Ab Heldenstufe 12 steigen die nötigen Erfahrungspunkte bis zum nächsten Aufstieg nicht weiter an (wie bei Overwatch). Der bisher in Heroes of the Storm erlangte Fortschritt (Erfahrungspunkte) geht nicht verloren, sondern wird auf das neue System umgerechnet. Ein Held der aktuell auf Stufe 10 ist, wird bei Heroes 2.0 ungefähr auf Stufe 15 sein.Jedes Level-Up wird mit einer Beutekiste bzw. Lootbox belohnt. In jeder Kiste sind vier zufällige Gegenstände enthalten, dies können Helden, Skins, Sprays, Sprüche, Banner (können auf dem Schlachtfeld gehisst werden), stilisierte und heldenspezifische Emojis für den Chat, Porträts oder neue Ansager (für Killserien) sein. Sämtliche Belohnungen sind für alle Spieler verfügbar, auch für diejenigen, die ausschließlich Free-to-play spielen. Mit etwas Glück kann man zum Beispiel den Skin "Azmodunk" für Azmodan in einer Beutekiste erhalten, den man derzeit nur gegen Echtgeld kaufen kann, erklärte Tony Hsu. Auch exklusive Gegenstände wie den Skin "Oberstes Übel" für Diablo findet man in diesen Kisten. Die Beutekisten kann man ebenfalls mit Juwelen (Ersatzwährung für Echtgeld) kaufen, die sich wiederum mit Echtgeld kaufen lassen.Tony Hsu stellte klar, dass sie die Spieler häufiger und konstanter "belohnen" möchten. Zugleich würde im Hintergrund ein "Sicherungssystem" arbeiten, das den Zufallsfaktor überwacht und dafür sorgt, dass rare oder legende Belohnungen definitiv vorkommen werden. Auch diejenigen, die bevorzugt nur einen Helden spielen würden, sollen von dem System profitieren und manchmal mit Beute/Gegenständen versorgt werden, die zu diesem favorisierten Charakter passen würden (alle zehn Stufen). Bei speziellen Meilensteinen (jede 5. Stufe; jede 25. Stufe) winken rare oder epischen Beutekisten - mindestens ein Gegenstand der Seltenheitsstufe der Truhe oder einer höheren Stufe ist entsprechend enthalten. Ist man mit dem Inhalt der Beutekiste nicht zufrieden, kann man die Beuteverteilung gegen Gold "neu auswürfen" lassen. Hsu meinte aber, dass nicht alle im Spiel verfügbaren Gegenstände/Skins in den Beutekisten erhältlich wären. So wird man spezielle Belohnungen von eSports-Turnieren oder bestimmte Promo-Objekte nicht in den Kisten finden.Überarbeitet werden ebenfalls die Währungen. Mit Gold (für die Erfüllung von Quests) kann man Helden freischalten und die Beutetruhen neu auswürfeln lassen. Juwelen ersetzen das Echtgeld und können verwendet werden, um Helden oder andere Artikel im Shop zu kaufen. Auf Stufe 5 erhält man beispielsweise einmalig 1.000 Juwelen und durch "weiteren Fortschritt" können mehr Juwelen hinzukommen. Und dann gibt es noch Splitter (Shards), die man bekommt, wenn man doppelte Gegenstände in den Beutekisten findet. Mit genügend gesammelten Splittern kann man neue Gegenstände herstellen/kaufen. "Durch die Aufteilung von Skins in ihre einzelnen Farbvarianten werden sie billiger und es ist einfacher, genau den gewünschten Gegenstand zu bekommen", heißt es von den Entwicklern.Der bisherige Heroes-Shop wird durch die Sammlung (vergleichbar mit StarCraft 2) ersetzt. Hier kann man neue Gegenstände kaufen, kosmetische Gegenstände mit Splittern herstellen und so gut wie jeden Gegenstand im Spiel ansehen und sortieren. Außerdem wird jeder Held bis zu drei Ausrüstungssets (Loadouts) haben, mit denen sich Skin, Reittier, Spray, Ansager etc. festlegen lassen und schneller wechseln lassen.