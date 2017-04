Heroes of the Storm: Schlachtfeld Hanamura und Held Genji aus Overwatch angekündigt; exklusive Spielszenen im Video - 4Players.de

Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC) Screenshot - Heroes of the Storm (PC)

Blizzard Entertainment hat das Schlachtfeld Hanamura und den Helden Genji für Heroes of the Storm angekündigt. Sowohl die Karte als auch der Held stammen aus dem Overwatch -Universum. Hanamura verfügt über eine eigene Spielmechanik, die sich um die Frachtbegleitung (Payload) dreht - obwohl es in der gleichnamigen Overwatch-Karte gar keine Fracht zu begleiten gibt.In der HotS-Version von Hanamura müssen die Teams jeweils ihre Fracht von einem bestimmten Punkt auf der Karte abholen und zu einem Zielpunkt auf der Karte begleiten. Je mehr Charaktere sich im Umkreis um die zu begleitende Fracht befinden, desto schneller bewegt sich die Fracht vorwärts - gegnerische Spieler können die Fracht sogar langsam zurückdrängen. Die Payloads bewegen sich auf festen Bahnen, die sich stellenweise überschneiden, damit Gefechte direkt provoziert werden. Wie bei "Türme des Unheils" kann die gegnerische Zitadelle auf Hanamura nicht direkt angegriffen werden, stattdessen reduzieren ins Ziel gelangte Payloads die "Trefferpunkte des Hauptgebäudes". Zerstört man feindliche Festungen, die sich vor der Zitadelle befinden, wird die nächste Fracht "verstärkt" und richtet mehr Schaden am gegnerischen Kern an. Darüber hinaus gibt es drei neue Power-Ups bei den Söldnercamps und in der Mitte wartet ein "Mega-Enforcer-Boss", der Schaden an der Zitadelle des anderen Teams anrichtet, wenn man ihn besiegt.Genji ist als cybernetischer Ninja ein vergleichsweise mobiler Held aus der Assassinen-Kategorie. Seine (aktive) Spezialfähigkeit ist "Cyber Agility", mit der Genji direkt zu einem Bereich auf der Karte springen kann. Zu seinen Basisfähigkeiten gehören Shuriken (Wurfwaffe), Reflektieren (Schaden wird auf den nächsten Gegner reflektiert) und "Swift Strike" (Voranstürmen und mit dem Schwert angreifen). Seine heroischen Fähigkeiten sind "Dragonblade" (Serie von Schwertangriffen) und "X-Strike" (Flächenangriff in X-Form). Gerade die Kombination aus "Cyber Agility" und "Swift Strike" sorgt dafür, dass es sehr schwer ist, Genji zu entkommen.Wann Genji und Hanamura in Heroes of the Storm an den Start gehen werden, ist noch unklar. Aber eine Veröffentlichung in Zusammenhang mit dem großen Patch 2.0 ( wir berichteten ) ist nicht unwahrscheinlich.