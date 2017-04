Heroes of the Storm: Cinematic-Trailer zur Karte Hanamura: Genji kämpft gegen Diablo; neue Heldin angekündigt - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat beim Heroes 2.0 Livestream-Event die nächste Kader-Erweiterung von Heroes of the Storm vorgestellt. Nein, es ist nicht Deathwing (WarCraft), sondern D.Va aus dem Overwatch-Universum. Angekündigt wurde D.Va mit dem folgenden Cinematic-Trailer zur neuen Karte Hanamura , auf der Genji gegen Diablo kämpft. Während das große Update auf Version 2.0 ( Details ) in Nordamerika bereits veröffentlicht wurde, wird die Spiel-Aktualisierung in Europa im Laufe des Vormittags am morgigen Mittwoch aufgespielt.Im Zuge der Veröffentlichung von Heroes 2.0 wird außerdem wieder eine "Nexus-Herausforderung" stattfinden, die Belohnungen in HotS und Overwatch verspricht (Reittiere, Skins, Lootboxen etc.).