Heroes of the Storm: Hanamura, Genji und Beutetruhen: Update 2.0 veröffentlicht; 20 Helden im kostenlosen "Megapaket" - 4Players.de

Blizzard hat das große Update 2.0 für Heroes of the Storm in Europa veröffentlicht. Mit dem Update kommen das Schlachtfeld Hanamura (Modus: Frachtbegleitung) und der Held Genji (Overwatch-Universum) ins Spiel. Auch das Fortschrittsystem (keine Begrenzung der Spielerstufe) der Free-to-play-MOBA wurde komplett überarbeitet. Zugleich gibt es fortan Beutetruhen mit vielen Sammelgegenständen (Helden, Skins, Sprays, Sprüche, Banner, stilisierte und heldenspezifische Emojis für den Chat, Porträts oder neue Ansager) als Belohnung für Stufenaufstiege. Die ausführliche Liste mit Veränderungen und Verbesserungen findet ihr hier Bis zum 22. Mai kann außerdem ein " Megapaket " mit 20 Helden (quasi kostenlos) erworben werden. Alle Spieler, die sich bis zum 22. Mai in Heroes of the Storm einloggen, erhalten automatisch 100 Juwelen (neue Währung), mit denen ein Megapaket ihrer Wahl dauerhaft freigeschaltet werden kann.Im Zuge der Veröffentlichung von Heroes 2.0 wird außerdem wieder eine "Nexus-Herausforderung" stattfinden, die Belohnungen in HotS und Overwatch verspricht (Reittiere, Skins, Lootboxen etc.).