Heroes of the Storm: Video: Mehr als 25 Beutetruhen werden geöffnet - 4Players.de

Mit dem heutigen Update auf Version 2.0 ist das neue Fortschrittsystem mit den Beutetruhen sowie vielen Sammelgegenständen in Heroes of the Storm eingeführt worden ( wir berichteten ). Der Helden-Fortschritt (vor Heroes 2.0) ist auf das neue System übertragen worden und daher erhalten bisherige Spieler eine bestimmte Anzahl an Beutetruhen als Belohnung ( Details ). Im folgenden Video machen wir zwei Veteranentruhen, fünf Beutetruhen und 21 epische Truhen auf. Herausgekommen sind dabei zwei Helden, 36 Skins, zwei Reittiere, zwei Banner, neun Sprays, zwei Ansager-Pakete, 32 Sprüche, 13 Emojis und sieben Porträts.Letztes aktuelles Video: Heroes 20 Beutekisten