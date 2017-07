Heroes of the Storm: Garrosh Höllschrei wird den Nexus bald betreten - 4Players.de

Bodenbrecher: Fügt Gegnern im Bereich 81 Schaden zu. Helden im äußeren Bereich werden herangezogen.

Blutdurst: Fügt einem Gegner 156 Schaden zu und heilt Garrosh um 10% seiner fehlenden Lebenspunkte. Die Heilung wird um 100% erhöht, wenn ein gegnerischer Held getroffen wird.

Abrissbirne: Schleudert einen nahen gegnerischen Helden, Diener oder Söldner an den Zielort. Fügt Gegnern im Wirkungsbereich 91 Schaden zu und verlangsamt sie 2.5 Sek. lang um 30%.

Der nächste Held, der den Nexus in Heroes of the Storm betreten wird, ist Garrosh Höllschrei aus dem WarCraft-Universum. Garrosh ist ein Krieger mit Tank- und Gruppenkontroll-Fähigkeiten, der viel Schaden einstecken, aber wenig Schaden austeilen kann. Seine Heldeneigenschaft ist "Aufrüsten" - je weniger Lebenspunkte Garrosh hat, desto mehr Panzerung bekommt er. Zu seinen Grundfähigkeiten gehören Bodenbrecher, Blutdurst und Abrissbirne.Grundfähigkeiten:Die heroischen Fähigkeiten sind "Herausforderung des Kriegers" (bringt Helden in der Nähe zum Schweigen und zwingt sie, Garrosh 1.5 Sek. lang anzugreifen) und "Dezimieren" (fügt Gegnern in der Nähe 50 Schaden zu und verlangsamt sie 1.5 Sek. lang um 30%. Getroffene gegnerische Helden erleiden 100% mehr Schaden und verringern die Abklingzeit jeweils um 1 Sek.; Maximal 3 Aufladungen).Letztes aktuelles Video: Garrosh Spotlight