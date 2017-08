Heroes of the Storm: Garrosh (WarCraft) erweitert den spielbaren Helden-Kader - 4Players.de

Mit dem heutigen Update für Heroes of the Storm führt Blizzard Entertainment einen weiteren Helden ein: Garrosh Höllschrei aus dem WarCraft-Universum. Garrosh ist ein Krieger mit Solo-Tank- und Gruppenkontroll-Fähigkeiten, der viel Schaden einstecken, aber wenig Schaden austeilen kann. Seine Heldeneigenschaft ist "Aufrüsten" - je weniger Lebenspunkte Garrosh hat, desto mehr Panzerung bekommt er. Aufgrund seiner Fertigkeiten kann Garrosh gut mit Malfurion, Kael'thas und Lúcio kombiniert werden. Gegen Malthael (Angriffe ignorieren Panzerung), Lunara (hohe Bewegungsgeschwindigkeit) und Leoric (prozentualer Schaden der Fähigkeiten) tut er sich hingegen schwer. Garrosh kann ab sofort im Spiel für Gold oder Juwelen gekauft werden.Darüber hinaus werden Balance-Veränderungen an Ragnaros, Probius, Auriel, D.Va, Der Schlächter und Sonya vorgenommen - sowie diverse neue Skins eingebaut. "Schnellsuche: In der Schnellsuche wird jetzt versucht, keine Spiegelmatches mehr zu erstellen (derselbe Held in beiden Teams), wenn andere Möglichkeiten verfügbar sind; Gegen die K.I.: Spiegelmatches wurden entfernt: Spieler treten in diesem Spielmodus nicht mehr gegen duplizierte, gegnerische K.I.-Helden an."Letztes aktuelles Video: Garrosh Spotlight