Am kommenden Mittwoch wird Blizzard ein Spotlight-Video zum neuen Helden Kel'Thuzad von Heroes of the Storm veröffentlichen. Bis dahin kann man bereits erste stilisierte Eindrücke in folgendem Comic-Clip erhaschen. Des Weiteren soll der Patch "Ruf von Kel'Thuzad" die Skins Cryptqueen Zagara, Deathknight Sonya und Dreadlord Jaina ins Echtzeit-Strategiespiel bringen.Letztes aktuelles Video: Cartoon zum kommenden Helden KelThuzad