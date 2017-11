Heroes of the Storm: Drachen des Nexus: Alexstrasza vergrößert den Heldenkader - 4Players.de

In Heroes of the Storm ist nun Alexstrasza aus dem WarCraft-Universum verfügbar - zusammen mit der Quest "Drachen des Nexus" (drei freischaltbare Porträts), die bis zum 12. Dezember 2017 andauert. Alexstrasza ist eine Unterstützungsheldin, die sich kurzzeitig in einen Drachen verwandeln kann. Außerdem haben die Entwickler die Heldin Lili überarbeitet und neue Skinvarianten für Cho'gall, Varian, Kharazim, Samuro, Kael'thas, Medivh und Chromie hinzugefügt. Das Change-Log findet ihr hier Hanzo, der ebenfalls auf der BlizzCon vorgestellt wurde, wird den Heldenkader erst später vergrößern. Weitere Veränderungen zum Beispiel in der Anfangsphase einer Partie, bei getarnten Charakteren und bei der Kameraperspektive sollen 2018 vorgenommen werden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Alexstrasza im Rampenlicht