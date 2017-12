AkaSuzaku hat geschrieben: ? Heute 13:36

Die frühe Spielphase in Mobas ist allgemein der Grund, wieso das Genre nichts für mich ist. Die ersten 20 Minuten passiert einfach gar nichts. Man tänzelt umeinander herum, farmt Exp und zerstört mit viel Glück mal einen Turm. Wenn man dann doch mal einen Fehler macht, verlängert sich die Zeit die man mit diesen sehr "entschleunigten" Aufgaben verbringt deutlich.Die anderen 50% des Spiel sind dann das, wofür man sich die ganze Mühe gemacht hat. Wobei man daran natürlich auch keinen Spaß findet, wenn man schon am Anfang ins Hintertreffen geraten ist.Bei Heroes of the Storm war das aber bei Weitem nicht so extrem, wie bei League of Legends, allerdings glaube ich, dass man sich durch diese Änderungen LoL ein gutes Stück spielmechanisch angenähert hat.