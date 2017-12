"Eine neue Perspektive: Wir haben die Kameraperspektive des Spiels angepasst, damit Spieler eine bessere Sicht auf das Schlachtfeld erhalten und so einen besseren Überblick haben, wenn es zu wichtigen Momenten wie Teamkämpfen kommt.

Neue Tarnmechaniken: Die Tarnmechanik wurde verändert, um das Spiel mit verstohlenen Helden auf beiden Seiten des Schlachtfelds strategischer und unterhaltsamer zu gestalten. Außerdem wurden die Fähigkeiten und Talente getarnter Helden angepasst, um das meiste aus den Änderungen herauszuholen. Weitere Informationen zum überarbeiteten Tarnmodus finden Sie in unserem Blogpost.

Verbesserung der frühen Spielphase: Wir wollten die Beherrschung der Wege bedeutsamer gestalten und einzelnen Spielern Möglichkeiten bieten, für ihr Team zu glänzen. Um das zu erreichen, haben wir einige Änderungen implementiert und dabei darauf geachtet, die vergleichsweise kurze Spieldauer nicht zu erhöhen. Türme haben jetzt unbegrenzt Munition, um Spieler dazu zu ermutigen, den Angriff aktiv und gemeinsam mit ihren Dienern voranzutreiben und Forts zu zerstören. Einzeln stehende Türme wurden entfernt und dafür wurden die von ihnen gewährte Erfahrung und der von ihnen verursachte Schaden unter den anderen Gebäuden aufgeteilt. Die ersten Timer für alle Kartenziele sind jetzt einheitlich entweder 90 Sekunden oder 3 Minuten lang. 30 Sekunden vor Ablauf beider Timer erscheint jetzt eine Warnung, damit Spieler sich vorbereiten können. Regenerationskugeln werden jetzt nach ein paar Sekunden neutral und können dann von beiden Teams eingesammelt werden. Dadurch wird es wichtiger, wie sich die Helden auf den Wegen verhalten. Änderungen an Söldnern: Wir haben die Söldnerlager überarbeitet, weil wir ihnen mehr strategische Bedeutung geben wollen. Zum Beispiel besitzen die Zauberer der Ritterlager jetzt eine Aura, die die Zauberpanzerung aller Einheiten im Umkreis erhöht, und Kampfhellions verringern jetzt die Panzerung der von ihnen angegriffenen Helden. Änderungen an den Unterstützern: In den letzten Monaten wurden auf allen Spielniveaus und in Esports Teamzusammenstellungen mit zwei Unterstützern immer beliebter. Entsprechend haben wir einige Änderungen an Unterstützern vorgenommen, um hoffentlich eine größere Vielfalt bei der Teamzusammenstellung zu fördern. Wir führen eine leichte Verringerung an Schaden, Heilung und Lebenspunkten von Unterstützern ein sowie eine verringerte Effizienz beim Beseitigen von Dienerwellen. Weitere Informationen zu den Änderungen an Unterstützern lesen Sie in unserem Blogpost.

Leistungsbasierte Spielerzuweisung: Wir haben unsere Spielerzuweisung weiter verbessert, indem wir nicht nur Siege und Niederlagen in Betracht ziehen, sondern auch die individuelle Leistung und Beiträge zum Spiel nach jedem Match einbeziehen. Mehr über dieses System erfahren Sie in unserem Blogpost."

Für Heroes of the Storm sind das auf der BlizzCon 2017 angekündigte "Gameplay-Update 2018", das saisonale Winterhauch-Ereignis und Hanzo als neuer Charakter aus dem Overwatch-Universum veröffentlicht worden. Hanzo ist ein flinker Fernkampfassassine, der Gegner aus großer Distanz ausschalten und das Schlachtfeld für sein Team erkunden kann. Er schließt sich seinem Bruder Genji im Nexus an. Ryuu ga waga teki wo kurau: "Spieler können die geballte Wut von Hanzos ultimativer Fähigkeit Drachenschlag entfesseln, wie sie aus Overwatch bekannt ist, oder mit Pfeil des Drachen ihre Gegner kartenweit ausschalten."Details zum Gameplay-Update 2018 ( Details ):Über das Winterhauch-Ereignis schreibt Blizzard: "Von heute bis zum 9. Januar können Spieler mit dem Winterhauchfest die Festtage im Spiel feiern! Wer in diesem Zeitraum 25 Spiele absolviert, schließt die Questreihe des Winterhauchfests ab und erhält ein besonderes Spray, Banner, Porträt und Reittier. Darüber hinaus können Spieler Festtagsfreude verbreiten, indem sie Winter-Beutetruhen über den Onlineshop an Battle.net-Freunde verschenken! (...) Das Allrounderpaket ist ab sofort im Shop von Heroes of the Storm für 2.000 Juwelen erhältlich. Es ist perfekt geeignet, um neue Spieler mit einem vielfältigen Heldenkader aller Rollen zu unterstützen – E.T.C, Leoric, Graumähne, Kerrigan, Li-Ming, Uther, Lúcio und Zagara sind alle im Paket enthalten."Letztes aktuelles Video: Hanzo im Rampenlicht