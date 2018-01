Heroes of the Storm: Feuerfresserveteran Blaze kündigt sich an

Pyromanie: Gewährt 25 Panzerung und fügt Gegnern in der Nähe 4 Sek. lang alle 0,5 Sek. 40 Schaden zu. Jeder Held, der vom Feuerstrahl getroffen wird, verringert die Abklingzeit von Pyromanie um 5 Sek.

Feuerstrahl: Feuert zwei Feuerstrahlen ab, die getroffenen Gegnern 83 Schaden zufügen. Feuerstrahl setzt Ölspuren bei Kontakt in Brand.

Ölspur: Vektorpositionierte Fähigkeit: Verbreitet einen Ölteppich, der 5 Sek. lang bestehen bleibt und Gegner bei Kontakt um 40 % verlangsamt. Ölspuren werden 2,4 Sek. lang entzündet, wenn sie vom Feuerstrahl getroffen werden. Entzündete Ölspuren verlangsamen Gegner nicht mehr und fügen ihnen stattdessen alle 0,3 Sek. 18 Schaden zu. Zusätzlich wird Blaze alle 0,3 Sek. um 49 Lebenspunkte geheilt, während er in brennenden Ölspuren steht. Maximal 2 Aufladungen.

Düsenantrieb: Stürmt nach 0,5 Sek. vorwärts. Die Kollision mit einem gegnerischen Helden verursacht 53 Schaden und betäubt diesen und gegnerische Helden in der Nähe 1,25 Sek. lang.

Bunker anfordern: Nach 0,5 Sek. betritt Blaze einen angeforderten Bunker mit 1.300 Lebenspunkten. Blaze und seine Verbündeten können den Bunker eigenständig betreten und verlassen. Innerhalb des Bunkers erhalten Spieler Zugriff auf Flammenwerfer, die Gegnern in einer geraden Linie 179 Schaden zufügen. Verlassen des Bunkers gewährt 2 Sek. lang 25 Panzerung. Bunker bleiben 10 Sek. lang bestehen, solange sie nicht vorher zerstört werden.

Durchzündung: Kanalisiert bis maximal 2,6 Sek. Verlangsamt Gegner in der Nähe nach Abschluss der Kanalisierung um 60 % und fügt ihnen alle 0,5 Sek. 48 Schaden zu. Die Dauer der Verlangsamung und des Schadens über Zeit von Durchzündung steigen an, je länger die Fähigkeit kanalisiert wird, von 1 Sek. auf maximal 5 Sek. Blaze' Bewegungsgeschwindigkeit ist bei der Kanalisierung um 50 % verringert.

Der erste neue Held, der die Riege von Heroes of the Storm im Jahr 2018 verstärken wird, ist Blaze. Blaze ist ein Fernkampfkrieger (Tank), der darauf spezialisiert ist, Kämpfe einzuleiten und durch die Verbreitung seiner Flammen Flächenschaden verursacht. Er ist ein Feuerfresserveteran aus dem StarCraft-Universum. Blaze ist bereits auf dem PTR ( Change-Log ) verfügbar und wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche seinen Einstand feiern.EigenschaftGrundfähigkeitenHeroische Fähigkeiten