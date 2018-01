Heroes of the Storm: Feuerfresser Blaze taucht im Nexus auf; Patch bringt allerlei Anpassungen

Der Feuerfresser Blaze aus dem StarCraft-Universum verstärkt ab sofort die Heldenriege in Heroes of the Storm . Blaze ist ein Fernkampfkrieger (Tank), der darauf spezialisiert ist, Kämpfe einzuleiten und durch die Verbreitung seiner Flammen Flächenschaden verursacht. Weitere Details zum feurigen Helden findet ihr hier Darüber hinaus wird Malfurion mit dem Blaze-Patch überarbeitet. Er erhält eine neue Heilungsmechanik durch das Zusammenspiel von Nachwachsen und Mondfeuer. Auch der Talentbaum wurde überarbeitet . Außerdem wurden Skalierungsänderungen an Schlachtfeldern sowie Anpassungen an Söldnerlagern (vor allem Hellbats und Knights), Regenerationskugeln und am Schaden von Forts/Festungen vorgenommen. Die englischen Patch-Notizen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Blaze Spotlight