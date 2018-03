Heroes of the Storm: Fenix betritt den Nexus; kooperatives Heldenchaos steht an - 4Players.de

Für Heroes of the Storm steht ein Update zum Download bereit, mit dem Fenix (Statthalter der Templer) aus dem StarCraft-Universum ins Spiel kommt. Er gehört zu den Fernkampf-Assassinen und kann sich gut selbst am Leben halten. Zudem ist Fenix vielseitig im Angriff einsetzbar. Seine Schwächen sind Burst-Schaden (viel Schaden in kurzer Zeit) und Crowd-Control (Gegnerkontrolle). Seine Heldeneigenschaft ist der Schildkompensator. Fenix hat einen dauerhaften Schild mit 800 Punkten. Er regeneriert 80 Schildpunkte pro Sekunde, nachdem er fünf Sek. lang keinen Schaden erlitten hat.Am 30. März startet außerdem ein neues kooperatives Heldenchaos: Die Verteidigung von Deadman's Port. "Deadman's Port wird vom unersättlichen Schwarm der Zerg angegriffen. Wählt einen Helden aus einer eingeschränkten Vorauswahl und verteidigt gemeinsam mit euren Verbündeten die Befestigungen. Haltet die anstürmenden Zerg lange genug in Schach, damit Mira Han den Psi-Disruptor aktivieren kann. Seid auf der Hut vor verseuchten Helden und grässlichen Verseuchten Erzengeln, die im Gebiet gesehen wurden."Das vollständige Change-Log (u. a. größere Veränderungen an den Helden Tracer und Varian) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: New Brawl Bundles Mounts and More