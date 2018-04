Heroes of the Storm: Bleibt ein Weilchen und hört zu: Deckard Cain bald im Nexus - 4Players.de

Heiltrank: Wirft einen Heiltrank auf den Boden. Der Trank heilt den ersten verbündeten Helden, der ihn berührt, um 230 Lebenspunkte.



Horadrischer Würfel: Wirft den Horadrischen Würfel, der allen Gegnern im Wirkungsbereich 80 Schaden zufügt und sie 1.75 Sek. lang um 40% verlangsamt.

Schriftrolle der Versiegelung: Liest aus einer verzauberten Schriftrolle vor, um Gegnern in einem dreieckigen Gebiet 150 Schaden zuzufügen und sie 1.5 Sek. lang bewegungsunfähig zu machen.

Bleibt ein Weilchen ...: Kanalisiert nach 1 Sek. 3 Sek. lang und schläfert gegnerische Helden im Gebiet vor Deckard ein. Nach dem Kanalisieren schlafen sie 2 Sek. lang weiter. Gegner können mit jedem Einsatz nur einmal eingeschläfert werden und erlittener Schaden weckt sie auf.

Vom Wissen verweht: Vektorpositionierung. Erschafft einen wirbelnden Büchersturm, der sich in die Zielrichtung bewegt und getroffene Gegner kontinuierlich zurückstößt.

Deckard Cain (Der Letzte der Horadrim) aus dem Diablo-Universum wird den Nexus in Heroes of the Storm als nächstes einen Besuch abstatten. Deckard ist ein Heiler (Unterstützer), der Gegner mit uralten Artefakten auf Abstand hält und sie mit Debuffs eindeckt. Seine Schwächen sind seine Mobilität und seine Anfälligkeit gegenüber Stille-Effekten. Seine Heldeneigenschaft ist Willensstärke der Gläubigen. Wenn mindestens ein verbündeter Held in der Nähe ist, erhält Deckard zehn Panzerung und seine Grundfähigkeiten klingen 50 Prozent schneller ab. Der Charakter wird zunächst auf dem PTR getestet und dann später veröffentlicht.GrundfähigkeitenHeroische FähigkeitenLetztes aktuelles Video: Deckard Cain im Rampenlicht