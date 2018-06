Heroes of the Storm: Schlachtfeld "Alteracpass" und WarCraft-Event angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac)

Der Kampf zwischen der Allianz und der Horde geht auf dem Schlachtfeld "Alteracpass" im Nexus von Heroes of the Storm weiter. Die neue Karte ist ein schneebedecktes Schlachtfeld mit drei Bahnen - das schwer an das Alteractal von World of WarCraft erinnert. Im Gegensatz zu den anderen Karten gibt es am Ende keine Zitadelle, die man zerstören muss, sondern man kämpft gegen den General des Gegners: Drek'Thar für die Horde und Vanndar Stormpike für die Allianz - und je mehr Festungen man auf dem Weg zum wehrhaften Endboss zerstört, desto weniger Rüstung wird der Bossgegner am Ende haben.Zerstörte Festungen sorgen ebenfalls dafür, dass Reaver anstatt von Katapulten rekrutiert werden. Sie sollen u. a. die starken Attacken des Endbosses abfangen. Außerdem kann man gefangengenommene Kavallerieeinheiten befreien bzw. den Gegner daran zu finden, dies zu tun. Schafft man es, das Gefängnis zu öffnen, erhält das siegreiche Team eine Kavallerieeinheit auf jeder Lane, was die Bewegungsgeschwindigkeit und den Schaden von Verbündeten in der Nähe erhöht.Zusammen mit der neuen Heldin Yrel und dem Schlachtfeld wird das Event "Echos von Alterac" (Echoes of Alterac) in der nächsten Woche eingeläutet . Bei diesem Allianz-gegen-Horde-Event entschließt man sich zunächst für eine Seite (Allianz oder Horde) und kann in einer Reihe von Quests Porträts, Banner und ein Fraktionsreittier freischalten. Auch eigene Beutekisten mit WarCraft-Gegenständen (Skins, Mounts, Sprays usw.) sind vorgesehen. Das Event startet in der Woche des 12. Juni und läuft bis 9. Juli.