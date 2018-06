Heroes of the Storm: Yrel stößt hinzu - 4Players.de

Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac) Screenshot - Heroes of the Storm (Mac)

Göttliche Bestimmung Aktivieren, um die nächste Grundfähigkeit kostenlos zu machen und sofort aufzuladen. Passiv: Grundfähigkeiten werden im Verlauf von 1.5 Sek. aufgeladen, wodurch sich ihre Stärke erhöht. Dabei wird jedoch die Bewegungsgeschwindigkeit um 25% verringert.

Rechtschaffene Verteidigung: Entfesselt heilige Energie. Fügt nahen Gegnern 38 Schaden zu und heilt Yrel um 96 Lebenspunkte. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht den Schaden auf bis zu 125 und die Heilung auf bis zu 320.

Rechtschaffener Hammer: Schwingt den Hammer, fügt Gegnern vor sich 38 Schaden zu und stößt sie zurück. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht die Rückstoßentfernung und außerdem den Schaden auf bis zu 125. Betäubt bei maximaler Aufladung getroffene Gegner 0.75 Sek. lang.

Zornige Vergeltung: Springt in ein Zielgebiet, fügt Gegnern dort 150 Schaden zu und verlangsamt sie 1 Sek. lang um 50%. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht die Reichweite.



Unermüdlicher Verteidiger: Erschafft eine Barriere, die 3 Sek. lang allen erlittenen Schaden absorbiert und Yrel danach um 50% des absorbierten Schadens heilt.

Geheiligter Boden: Yrel segnet den Boden unter ihren Füßen und erhält 40 Panzerung, solange sie sich im Wirkungsbereich befindet.

Der nächste Held, der den Nexus in Heroes of the Storm betreten wird, ist Yrel aus dem WarCraft-Universum. Yrel ist eine Nahkampf-Kriegerin, die als Tank darauf ausgelegt ist, möglichst lange an der Front durchzuhalten. Obwohl sie selbst über Crowd-Control-Fähigkeiten (Rückstoß) verfügt, ist sie selbst anfällig gegen starke Crowd-Control-Fertigkeiten. Ein Problem für sie sind allerdings (sehr) mobile Gegner. Jede ihrer Fähigkeiten ist kanalisiert und wird stärker, je länger sie kanalisiert wird. Die "aufgeladene" Aktion kann dann gezielt mit einem weiteren Tastendruck (der Fähigkeit) ausgelöst werden.Letztes aktuelles Video: Yrel Spotlight