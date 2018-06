Heroes of the Storm: HGC Mid-Season Brawl: Gen.G gewinnt das Finale - 4Players.de

1. Platz: Gen.G (Korea) - 100.000 Dollar

2. Platz: Team Dignitas (Europa) - 50.000 Dollar

3. Platz: Tempest (Korea) - 20.000 Dollar

4. Platz: Tempo Storm (Nordamerika) - 20.000 Dollar

Seit dem 9. Juni messen sich die besten Teams der Welt bei der Heroes Global Championship (HGC), um herauszufinden, wer zum Sieger des HGC Mid-Season Brawl 2018 gekrönt wird und den Löwenanteil des Preispools von 250.000 Dollar mit nach Hause nehmen darf. Schlussendlich konnten sich die Champions der HGC Grand Finals 2017, das koreanische Team Gen.G esports (ehemals KSV Black / MVP Black), bei der DreamHack Summer im schwedischen Jönköping durchsetzen.Blizzard: "Gen.G dominierten beim Mid-Season Brawl den Wettbewerb und blieben bis zum Finale ungeschlagen, in dem sie sich den Gewinnern des HGC Mid-Season Brawl 2017 stellten – Team Dignitas. Die Spieler von Team Dignitas schlugen sich tapfer und brachten Gen.G für jeden Sieg eine Niederlage bei, bis die letzte Schlacht im siebten Spiel auf Tempel des Himmels anstand. Schließlich trugen aber Gen.G mit 4:3 den Sieg davon und wurden so zu den Champions des Mid-Season Brawl 2018." Weitere Details und Aufzeichnungen der Events finden ihr auf esports.heroesofthestorm.com Hier die Endergebnisse des Mid-Season Brawl:Darüber hinaus ist das neue Schlachtfeld "Alteracpass" nun in den Modi Schnellsuche, Ungewertet, Gegen die K.I sowie in Eigenen Spielen verfügbar (Ungewertete Modi). In der Woche vom 10. Juli wird Alteracpass in die Schlachtfeldrotation für gewertete Spiele aufgenommen (Gewertete Spiele).Letztes aktuelles Video: Echos von Alterac