Heroes of the Storm: Update: Dritte gewertete Saison 2018 und größere Änderungen an Raynor und Azmodan - 4Players.de

Für Heroes of the Storm ist ein weiteres Update veröffentlicht worden, mit dem u. a. die 3. gewertete Saison 2018 gestartet wird. Mit Beginn dieser Saison wurden auch eine Reihe von Verbesserungen an gewerteten Spielen durchgeführt, darunter die Einführung eines dritten Bans, Rangverfall, Änderungen an Einstufungen für Platzierungsspiele und Anpassungen an der Spielerzuweisung in der Heldenliga. Weitere Details findet ihr hier Außerdem werden größere Veränderungen an Raynor und Azmodan vorgenommen. Neu sind ebenfalls Schrottwüsten-Skins für Nazeebo, Raynor und Azmodan.Bei Raynor bleibt der Fokus auf "Auto-Angriff-Builds" bestehen, aber die Talente sollen interessantere Auswahlmöglichkeiten bieten. Zudem soll der Spieler mehr Kontrolle über die grundlegenden Fähigkeiten erhalten. Die Rolle von Azmodan als Belagerungsheld mit hoher Reichweite soll gestärkt werden, vor allem im fortgeschrittenen Verlauf einer Partie. Seine zweite ultimative Fähigkeit wird durch eine aufgeladene "Kugel der Vernichtung" ersetzt. Außerdem soll die situative Natur vieler seiner Fähigkeiten reduziert werden.