Heroes of the Storm: Neue Heldin: Der Scharlachrote Kreuzzug hält Einzug - 4Players.de

Verzweifeltes Flehen: Heilt einen Verbündeten um 145 und verursacht 4 Sek. lang Verzweiflung. Verzweiflung erhöht die Manakosten von Verzweifeltes Flehen um 60. Bis zu 3-mal stapelbar. Aktuelle Manakosten: 30

Inquisition: Bis zu 3 Sek. auf einen gegnerischen Helden kanalisieren, um ihm alle 0.5 Sek. 53 Schaden zuzufügen und ihn um 30% zu verlangsamen.

Brennende Peitsche: Schlägt nach 0.5 Sek. Gegner in einer geraden Linie und fügt ihnen 82 Schaden zu. Wenn der erste Hieb einen gegnerischen Helden trifft, folgt nach einer kurzen Verzögerung ein zweiter Hieb.

Scharlachrote Aegis: Stärkt den Willen verbündeter Helden in der Nähe und heilt sie um 250 Lebenspunkte. Zusätzlich erhalten sie 4 Sek. lang 40 Panzerung.

Göttliche Abrechnung: Nach 1 Sek. wird der Wirkungsbereich 4 Sek. lang geweiht. Gegner im Wirkungsbereich erleiden alle 0.5 Sek. 50 Schaden.

Der Scharlachrote Kreuzzug hält Einzug in Heroes of the Storm . Hochinquisitorin Sally Weißsträhne (Whitemane) aus dem WarCraft-Universum wird demnächst im Nexus aufschlagen.Weißsträhne gehört zu den Unterstützungscharakteren (Heilung) und soll "schwer" zu spielen sein. Sie verfügt über einen flexiblen Heilungsstil, Debuffs und Möglichkeiten zur Störung der Gegner. Schnelle Heilung (Burst Heal) ist hingegen teuer. Rasante Bewegungen auf dem Schlachtfeld gehören ebenfalls nicht zu ihrer Stärke. Ihre besondere Heldeneigenschaft ist Eifer. Weißsträhnes Heilfähigkeiten gewähren acht Sek. lang Eifer. Verbündete mit Eifer werden um 100% des Schadens geheilt, den Weißsträhne gegnerischen Helden zufügt.GrundfähigkeitenHeroische FähigkeitenLetztes aktuelles Video: Whitemane Spotlight