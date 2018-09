Heroes of the Storm: Update: Questreihe "Der Untergang von Königszier"; Kerrigan und Funkelchen überarbeitet - 4Players.de

Blizzard hat ein neues Update für Heroes of the Storm veröffentlicht ( Change-Log ). Mit dem Patch wird die Event-Questreihe "Der Untergang von Königszier" mit saisonalen Beutetruhen eingeführt. Außerdem werden die beiden Helden Kerrigan und Funkelchen sowie das Schlachtfeld Garten der Ängste überarbeitet.Der Untergang von Königszier, die bisher umfangreichste Questreihe des Nexus, ist jetzt im Spiel verfügbar ( zur Event-Webseite ). "Spieler können der Herrin der Dornen zur Hilfe eilen und sich den bösartigen Generälen des Rabenfürsten entgegenstellen, die in Königszier einfallen. Diese düstere Questreihe bringt tolle neue Skins und Questbelohnungen mit sich, darunter Weißsträhne die verfluchte Hexe, Spektralwyrm-Alexstrasza, Spinnenwächterin Maiev, Höllenritter Zarya, das Reittier Erlöster Grabstein und vieles mehr."Die Überarbeitungen von Kerrigan, Funkelchen und dem Garten der Ängste stellen die Entwickler in den folgenden Videos näher vor: "Kerrigan erhält ein Update, um ihren Fähigkeiten mehr taktischen Tiefgang zu verleihen und den Einfluss von Talenten auf ihren Spielstil zu erhöhen. Wir haben die Reichweite von Überwältigen verringert, gleichzeitig aber eine zweite Aufladung hinzugefügt, sodass geschickte Kerrigan-Spieler sich damit über das Schlachtfeld bewegen und viele ihrer Talente verwenden können, um das Meiste aus dieser Fähigkeit herauszuholen. Schwingengriff hat eine sekundäre Explosion erhalten, sodass Kerrigan sich nach dem ersten Angriff weiterhin um ihre Position Gedanken machen muss. Außerdem bietet sich dadurch die Möglichkeit für neue Wechselwirkungen mit Talenten. Außerdem haben wir ihren Ultralisken teilweise zu einer Präzisionsfähigkeit gemacht, damit sich diese heroische Fähigkeit mächtiger anfühlt, wenn sie entfesselt wird. Allgemein sollte sich Kerrigan weiterhin ähnlich wie gewohnt spielen, aber jetzt über mehr Spielraum für geschickte Spielzüge und Builds für bestimmte Spielstile verfügen.""Ende letzten Jahres haben wir beschlossen, Funkelchen ein lustiges Minispiel zu verpassen, das sich um den Einsatz von Arkanes Leuchtfeuer dreht. Wie so oft kamen zu den ersten Änderungen noch viele weitere Ideen dazu. Beinah ein Jahr später können wir euch stolz einen vollständig aktualisierten Talentbaum sowie grundlegende Änderungen am Gameplay unserer Feendrachenfreundin vorstellen. Ihr Arkanes Leuchtfeuer verfügt jetzt über einen Läuterungseffekt mit Flächenwirkung sowie über stärkere Heilung, sodass Funkelchen ihrem Team neue Möglichkeiten für entscheidende Spielzüge eröffnen kann."Zusätzlich können Spieler in der vierten gewerteten Saison 2018 ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Weitere Details über die Änderungen und die Belohnungen für diese gewertete Saison findet ihr hier