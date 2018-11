Heroes of the Storm: Update: Heldin Orphea, Boosts und weitere Änderungen - 4Players.de

"Schattentanz: Fügt nach 0.5 Sek. allen Gegnern in einer geraden Linie 150 Schaden zu. Heldentreffer mit Schattentanz setzen die Abklingzeit der Fähigkeit auf 2 Sek. und lassen Orphea bei der nächsten Bewegung einen Satz in Bewegungsrichtung machen.

Happs: Fügt Gegnern vor Orphea nach 0.625 Sek. 285 Schaden zu.

Schreckenswelle: Entfesselt eine Welle des Schreckens, die getroffenen Gegnern 85 Schaden zufügt. Schreckenswelle bricht 0,75 Sek. nach dem Erreichen des Zielorts aus, verursacht 175 Schaden und verlangsamt Gegner im Wirkungsbereich 2 Sek. lang um 25%."

"Ewiges Schlemmen: Verursacht nach 1.5 Sek. 210 Schaden im Zielbereich. Solange ein Held getroffen wird, wird Ewiges Schlemmen alle 1 Sek. erneut ausgelöst.

Kieferzwinge: Zieht Gegner im Zielbereich nach 1.25 Sek. in die Mitte, fügt ihnen 275 Schaden zu und betäubt sie 0.75 Sek. lang."

"Was früher einmal ein Stimpack war, nennt sich jetzt Boost und gewährt nicht nur euch selbst zum Ende eines Matches mehr EP und Gold, sondern verleiht auch allen Spielern 5 % zusätzliche Erfahrung für jeden Spieler in ihrem Match mit einem aktiven Boost. Das bedeutet, dass Spieler einen Erfahrungsbonus von bis zu 45 % erhalten können, wenn alle 10 Spieler im Spiel einen aktiven Boost besitzen!

Zusätzlich zu stapelbaren EP-Boosts könnt ihr außerdem euren Gold- und EP-Gewinn am Ende eines Matches nachträglich erhöhen, indem ihr in der Punkteübersicht einen Boost aktiviert."

Alextraszas Fähigkeit Lebensbinderin (R) und Rehgars Heilung der Ahnen (R) können jetzt nur noch durch Effekte unterbrochen werden, die das Ziel aus dem Spiel entfernen (Verschlingender Schlund, Vollfressen, Kokon).

Modifikatoren für Fähigkeitsstärke

Einige Fähigkeiten und Talente wurden aktualisiert, sodass alle prozentbasierten Modifikatoren für Fähigkeitsstärke bei der Schadensberechnung addiert werden. (Diese Vorgehensweise gilt standardmäßig für alle anderen Fähigkeiten und Talente, wenn nicht anders in der Beschreibung vermerkt.) Folgende Fähigkeiten und Talente wurden aktualisiert: Zul'jins Talent Kreissäge (R) Der Schadenseffekt im Zentrum von Hanzos Drachenschlag (R) Gul'dans Talent Loderndes Höllenfeuer (Q)

Folgende Fähigkeiten haben überarbeitete Beschreibungen erhalten, um zu verdeutlichen, dass prozentbasierte Modifikatoren für Fähigkeitsstärke bei der Schadensberechnung multipliziert werden: Kael'thas' Fähigkeit Phönix (R) Nazeebos Talent Perfides Gift (Passiv) Li Lis Talent Drachenblitz (W) Li-Mings Talent Arkaner Orbit (W)



Für Heroes of the Storm ist ein weiteres Update erschienen, das die neue Heldin Orphea hinzufügt. Außerdem werden Boosts (ehemals Stimpacks) eingeführt und Änderungen an kanalisierten Heilfähigkeiten sowie Modifikatoren für Fähigkeitsstärke vorgenommen ( zum Change-Log ).Orphea ist der erste eigene Charakter aus dem Nexus von Heroes of the Storm. Die Assassine stammt somit nicht aus einem der anderen Blizzard-Titel. Ihre Spezialfähigkeit ist Chaosflut: "Heldentreffer mit Grundfähigkeiten gewähren 1 Chaos. Chaos ist bis zu 3-mal stapelbar. Automatische Angriffe gegen Helden verbrauchen das gesamte Chaos, verursachen dabei pro Stapel 30% mehr Schaden und heilen Orphea um 100% des verursachten Schadens."Letztes aktuelles Video: Neues von der BlizzCon 2018