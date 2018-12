Heroes of the Storm: Stitches (Kleiner) und Sylvanas werden überarbeitet - 4Players.de

Mit dem nächsten Inhaltspatch werden die beiden Helden Stitches (Kleiner) und Sylvanas in Heroes of the Storm überarbeitet.Sylvanas soll demnächst besser im Team kämpfen können und auch die Talente, aus denen man wählen kann, sollen motivierender und interessanter sein. So wird zum Beispiel ihre Heldenfähigkeit "Banshee's Curse" verändert. Dieser Fluch wird die aktuelle Fähigkeit "Schwarzer Pfeil" (Diener, Söldner und Türme außer Gefecht setzen) ersetzen. Fortan hinterlassen ihre automatischen Angriffen den Banshee-Fluch, der bis auf drei Stapel ansteigen kann. Solange Gegner mit dem Fluch belegt sind, erhalten sie von Sylvanas mehr Schaden. Außerdem kann man die Heldenfähigkeit "aktivieren", um feindliche Diener, Söldner und Türme für kurze Zeit auszuschalten.Die Monstrosität Stitches soll stärker mit den Gegnern interagieren können und mehr Talente für seinen Haken (dessen Grundreichweite reduziert wird) bekommen.