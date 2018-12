Heroes of the Storm: Weihnachtsevent, Kuschelbär-Kleiner sowie Änderungen an Erfahrung und Panzerung - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat das Weihnachtsevent "Spaß & Spiel zur Winterzeit" in Heroes of the Storm gestartet. Es dauert bis zum 7. Januar 2019."Diese Ereignisquest ist eine der umfassendsten in der Geschichte von Heroes of the Storm. Im Zuge der Quest können Spieler wieder Kind sein und auf dem Weg über das Spielbrett die Würfel rollen lassen, Quests abschließen und haufenweise tolle Geschenke auspacken. Dazu gehören zum Beispiel die Skins Kuschelbär-Kleiner, Dehakasaurus Rex und KosmoForce-Valeera, die Reittiere KosmoForce-Löwe und Plüscheinhorn sowie der Ansager Kleiner Junge", schreibt Blizzard.Darüber hinaus sind die Helden Sylvanas und Kleiner überarbeitet worden ( wir berichteten ). Die auf der diesjährigen BlizzCon als Teil des "Gameplay-Updates 2019" angekündigten Änderungen an Erfahrung und Panzerung sind jetzt ebenfalls in Heroes of the Storm verfügbar ( wir berichteten )."Mit dem Gameplay-Update 2019 wollen wir das Erfahrungssystem verfeinern, um Matches knapper und spannender als je zuvor zu gestalten. Außerdem ist Panzerung jetzt nicht mehr stapelbar - so wie auch schon Bewegungsgeschwindigkeitseffekte", erklären die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Winterzeit