Heroes of the Storm: Beutekisten nicht mehr direkt gegen Echtgeld kaufbar; neue Helden-Rollen und Sturmliga - 4Players.de

Tanks schützen ihre Teamkameraden, indem sie Angriffe auf sich ziehen und Gegner am Rückzug hindern.

Tank: Anub'arak, Arthas, Blaze, Cho, Diablo, ETC, Garrosh, Johanna, Mal'ganis, Muradin, Kleiner, Tyrael

Frontbrecher sind zähe Kämpfer, die auch richtig austeilen können.

Frontbrecher: Artanis, Chen, D.Va, Dehaka, Imperius, Leoric, Malthael, Ragnaros, Rexxar, Sonya, Thrall, Varian, Xul, Yrel

Unterstützer belegen ihre Teamkameraden mit Stärkungseffekten oder gewähren ihnen anderweitig Vorteile.

Unterstützer: Abathur, Lost Vikings, Medivh, Tassadar, Zarya

Heiler konzentrieren sich vor allem auf direkte Heilung und Schadensminderung.

Heiler: Alexstrasza, Ana, Auriel, Funkelchen, Deckard, Kharazim, Li Li, Malfurion, Lt. Morales, Lúcio, Rehgar, Stukov, Uther, Weißsträhne, Tyrande

Nahkampfassassinen sind leistungsstarke Schadensverursacher, die dem Gegner aus nächster Nähe zusetzen.

Nahkampfassassine: Alarak, Der Schlächter, Gazlowe, Illidan, Kerrigan, Maiev, Murky, Samuro, Valeera, Zeratul

Fernkampfassassinen sind empfindliche Schadensverursacher, die Gegner aus sicherer Entfernung angreifen.

Fernkampfassassine: Azmodan, Cassia, Chromie, Falstad, Fenix, Gall, Genji, Graumähne, Gul'dan, Hanzo, Jaina, Junkrat, Kael'thas, Kel'thuzad, Li-Ming, Lunara, Mephisto, Nazeebo, Nova, Orphea, Probius, Raynor, Sergeant Hammer, Sylvanas, Tracer, Tychus, Valla, Zagara, Zul'jin

Blizzard Entertainment testet gerade den nächsten Patch für Heroes of the Storm , der in der nächsten Woche erscheinen soll. Abgesehen von dem Caldeum-Komplex-Ereignis mit eigener Questreihe und Caldeumtruhen wird man die Beutekisten nicht mehr gegen Juwelen (Premium-Ingame-Währung; kann gegen Echtgeld gekauft werden) kaufen können. Beutekisten lassen sich ausschließlich über Gold kaufen, das man im Spiel als Belohnung für Quests und die Matches erhält. Seltene Beutetruhen sollen 3.000 Gold kosten. 10.000 Gold können gegen 500 Splitter eingetauscht werden. Juwelen können fortan zum Kauf von Helden, kosmetischen Sachen und Boosts ausgegeben werden, wobei zu beachten ist, dass die Boosts auch die Gold-Ausbeute erhöhen können. Dies sind die Werte vom PTR und können sich ggf. noch verändern.Überarbeitet werden zudem die Rollen der Helden . Die neuen Heldenrollen sind Tank, Frontbrecher, Unterstützer, Heiler, Nahkampfassassine und Fernkampfassassine.TanksFrontbrecherUnterstützerHeilerNahkampfassassinenFernkampfassassinenAußerdem werden Lúcio und Chromie aufwändiger überarbeitet. Über Lúcio schreiben die Entwickler : "Mit Lúcios Überarbeitung eröffnen wir euch gänzlich neue Möglichkeiten, euren Verbündeten unter die Arme zu greifen und euren Gegnern auf die Nerven zu gehen. Seine alte Eigenschaft Wallride funktioniert weiterhin wie gewohnt, wurde aber auf die Taste zum Aufsitzen (Y) verschoben. Die neue Eigenschaft Absprung ist eine nützliche Fähigkeit, die Lúcio mehr Mobilität gewährt und ihm die Möglichkeit bietet, Gegner von seinen Verbündeten fernzuhalten. Das ist aber erst der Anfang, denn Lúcio hat außerdem eine neue heroische Fähigkeit erhalten: High Five. Diese Fähigkeit gewährt ihm etwas Sofortheilung, sodass sie mit Soundbarriere mithalten kann. Außerdem macht sie auf Abruf Verbündete unaufhaltbar, die sich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Keine Sorge, wenn ihr Riesenfans von Killerbeat seid: Diese Fähigkeit bleibt als Talent mit ähnlicher Funktionsweise erhalten. Um den Machtzuwachs auszugleichen, verlangsamen wir Lúcio ein wenig, sodass Gegner ihn etwas leichter festnageln können."Die Veränderungen an Chromie werden wie folgt beschrieben : "Mit diesem Update für Chromie wollen wir ihr unterschiedliche Spielweisen ermöglichen, sodass sie sich nicht so sehr wie eine Magierin anfühlt, die entweder unglaublich mächtig oder nahezu nutzlos ist. Bislang musste man Chromie oft mit einem bestimmten Helden kontern, um sie im Zaum zu halten, da sie sonst das ganze gegnerische Team vernichten und so eine sehr einseitige Spielerfahrung schaffen konnte. Wir nehmen viele Änderungen vor, durch die Chromie mit ihren Fähigkeiten Teilerfolge erringen kann (mehrere Sandböen als Grundfähigkeit, 3 Schüsse mit Drachenodem) und machen sie außerdem vielseitiger (Stasiseffekt für Verbündete, Schaden automatischer Angriffe, Schaden gegen nicht heroische Ziele). Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass sich Chromie einzigartig anfühlt. Wir sind der Meinung, dass ihre Sandechos und ihr vorausschauendes Gameplay mit Drachenodem immer noch für ein einzigartiges Spielgefühl sorgen und Spielern das Gefühl einer Artilleriemagierin vermitteln. Trotzdem bietet sie genügend Möglichkeiten zur Konter."Die Heldenliga und die Teamliga wurden in einen einzelnen Modus für gewertete Spiele vereint: die Sturmliga. Spieler müssen mindestens 16 verfügbare Helden und mindestens Spielerstufe 50 erreicht haben, um sich für die Sturmliga einzureihen.Letztes aktuelles Video: Imperius im Rampenlicht