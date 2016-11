Obduction: Myst-Nachfahre erscheint auch für PlayStation 4, PlayStation VR, HTC Vive und Mac - 4Players.de

Entwickler Cyan hat gegenüber VentureBeat eine Umsetzung von Obduction für PlayStation 4 angekündigt, die auch PlayStation VR unterstützen wird. Nachdem der Myst-Nachfolger außerdem auf dem Rift läuft, soll er das demnächst auch auf der Vive tun. "Wir geben Vollgas in Sachen VR", gab der Geschäftsführer des Studios, Rand Miller, gegenüber Venture Beat zu Protokoll und fügte hinzu: "Ich war erstaunt darüber, wie gut es [das Spiel, Anm. d. Red.] auf einer Konsole aussieht". Tatsächlich werde die PS4-Umsetzung laut Artikel "die erste Konsolenversion" von Obduction sein - ob weitere Umsetzungen ausdrücklich geplant sind, wird allerdings nicht ausdrücklich gesagt.Die kommenden Virtual-Reality-Erlebnisse werden zudem über das aktuell mit Rift erhältliche hinausgehen, denn die Entwickler wollen neben der Gamepad-Steuerung die speziellen VR-Controller für Vive, PSVR und auch Rift unterstützen. "Cyan hat Erfahrung im aufwändigen Erschaffen immersiver Welten. VR scheint das ultimative Medium zu sein, um Spieler auf magische Weise an neue Orte zu versetzen."Auch mit zukünftigen Spielen wolle das Studio dabei die virtuelle Realität erkunden, Einzelheiten behält Miller allerdings für sich. "Es ist ein interessanter Moment, an dem sich technische Dinge verändern. Es fühlt sich belebend an, an diesem Scheitelpunkt zu stehen", so der CEO über die aktuelle VR-Technik.Obduction soll im kommenden Jahr für PS4, PlayStation VR und HTC Vive verfügbar sein. In Kürze soll zudem eine Umsetzung für Mac veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Spoiler-Gefahr