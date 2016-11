House of the Dying Sun: VR-kompatible Weltraum-Action hat den Early-Access hinter sich gelassen - 4Players.de

Der taktische Space-Shooter House of the Dying Sun hat die Early-Access-Phase hinter sich gelassen und ist seit dem 1. November 2016 offiziell für Windows PC, HTC Vive und Oculus Rift erhältlich, wie Marauder Interactive auf Steam mitteilt . Mit der Version 1.0 (Codename: Dragon) wurden nicht nur zahlreiche Verbesserungen am Spiel vorgenommen, sondern auch ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, weitere Gegner sowie neue Erfolge eingeführt ( Details ). Darüber hinaus kann auch schon ein erstes Beta-Update mit HUD- und Steuerungsaktualisierungen getestet werden. Bis zum 8. November wird noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro gewährt.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer