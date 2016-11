Albion Online: Video stellt die Fraktion der Hüter vor - 4Players.de

Die Keepers (Hüter) sind seit Gedenken der Bewohner von Albion tief mit der Natur verwachsen. Als Beschützer des natürlichen Gleichgewichts bekriegen sie die ausbeuterischen Fraktionen in dem Online-Rollenspiel Albion Online mit starker Magie. Die Hüter teilen sich in Wildlinge, Axtwerfer, Berserker, Druiden, Riesen und die Erdmutter auf:Letztes aktuelles Video: The Keepers of Albion