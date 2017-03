Albion Online: Hinter den Kulissen: Soundtrack und Sounddesign - 4Players.de

Sandbox Interactive hat zwei Hinter-den-Kulissen-Videos zum Sandbox-Online-Rollenspiel Albion Online veröffentlicht. Im ersten Clip geht es um den Soundtrack. "Insgesamt 19 Stücke komponierte der finnische Komponist Jonne Valtonen für Albion Online. Der für seine Kompositionen und Arrangements für diverse Games bekannte Valtonen spielte den Soundtrack vor einigen Monaten mit den Prager Philharmonikern ein. Jonne Valtonen und Game Director Robin Henkys beschreiben außerdem warum die Musik für ein Spiel so wichtig ist und was einen guten Soundtrack auszeichnet."Das zweite Making-of-Video dreht sich um das Sounddesign bzw. die Soundeffekte. "Sämtliche Geräusche, seien es der Klang von Waffen im Kampf oder das Zirpen der Grillen im Sumpf, werden von Sound Designer Florian Bodenschatz erstellt und arrangiert. Im Video erklärt er, welche Faktoren für ein gutes Sound Design in Computerspielen wichtig sind und warum die Geräusche einen entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre eines Spiels haben. Florian gewährt außerdem Einblicke in seine Arbeitsweise, erläutert die neue Sound Engine von Albion Online und beschreibt die speziellen Herausforderungen, die ein Sound Designer bei diesem Spiel meistern muss."Darüber hinaus haben die Entwickler vier kürzere Videos (Laufzeit jeweils eine Minute) bereitgestellt, die abgesehen von einem Kurzüberblick jeweils drei Aspekte näher vorstellen: PvP, Handel und Ausrüstung.