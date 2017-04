Albion Online: Vorbereitungen auf den Start; Details zu kommenden Verbesserungen - 4Players.de

Alle Ausrüstungsgegenstände in Albion Online werden von Spielern angefertigt sein. (Nun ja, okay, bis auf die Teile der Gründer-Sets)

Wir können Mobs nun deutlich mehr und auch bessere Ausrüstungsteile zuweisen, denn sie müssen ja zuvor von Spielern gefertigt und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, bevor sie wieder vom Mob erbeutet werden können.

Da wir nun Gegenstände in größerer Anzahl als Beute anbieten können, werden wir auch einen genaueren Blick darauf werfen, welche Optionen wir dadurch bekommen, um Sammlern eine Freude zu machen. Zum Beispiel die Möglichkeit, den Erhalt von Ressourcen als Belohnung für Höllentore und Truhen zu entfernen.

Und aus dem gleichen Grund werden wir vermutlich auch die Essenzen als notwendige Zutat zur Weiterverarbeitung von Ressourcen entfernen. Die Drops von hergestellten Gegenständen bilden schon eine mächtige Verbindung zwischen PvE und Handwerk und machen damit den Grund für die Einführung der Essenzen obsolet.

Verbesserte Lebensqualität für Gilden (Banken mit einstellbaren Tabs und eine Gildenbank; Einstellbare Gildenrechte und Aufgabenverteilung; Aktivitäts-Logs für Gildenmitglieder; Handwerksaufträge)

Stapeln von Gegenständen und verbessertes Marktinterface

Verbessertes Tutorial-System

Überarbeitung des Reputationssystems

Neues Mapdesign für das Gilde vs. Gilde-Spiel (GvG) in den Heimatgebieten

Ermöglichen von Open-World-GvG

Verbessertes Wertesystem für Spähturmterritorien

Verbesserung der Spielperformance

Vermeidung von Nahrungsmittelkrisen nach dem Release-Wipe

Viele weitere Arbeiten am Balancing, Polishing, Bug-Fixing und Unmengen an kleinen Verbesserungen

Sandbox Interactive hat einen Ausblick auf die kommenden Verbesserungen für Albion Online veröffentlicht. Nach dem letzten großen Update (Galahad) sammelten die Entwickler das Feedback der Community und geben nun einen Überblick darüber, welche Aspekte des Sandbox-Online-Rollenspiels bis zum "Launch" im Juli 2017 und darüber hinaus überarbeitet werden sollen.Die Entwickler schreiben zu den Bereichen Beute von PvE-Gegnern (Drops), Änderungen der Wirtschaft und Essenzen: "Wir entwickeln grade ein tolles neues Feature, bei dem alle von Gegnern erbeuteten Gegenstände von Spielern gefertigt wurden. Yep, das hast du richtig gelesen. Alle Gegenstände, die möglicherweise von einem Mob erbeutet werden können, müssen hierbei zuerst in einem NPC-Schwarzmarkt verkauft worden sein. Der Schwarzmarkt hat eine gewisse Nachfrage, abhängig von der Anzahl der getöteten Mobs. Sollte die Nachfrage für bestimmte Gegenstände nicht erfüllt werden, steigen die Preise, bis ein Spieler die gesuchten Gegenstände an einen NPC verkauft. Diese an den NPC verkauften Gegenstände kommen dann in die Drop-Auswahl. Mobs können diesen Gegenstand also fallenlassen, entsprechend ihrer normalen Beuteauswahl. Allerdings gibt es beim Schwarzmarkt auch immer wieder 'Missverständnisse', und manche der verkauften Gegenstände gehen 'verloren'. Dadurch entsteht eine vorzügliche Möglichkeit, ein Überangebot von Gegenständen niedrigerer Stufen zu verhindern. Wenn alles funktioniert, wirst du sogar sehen können, welcher Spieler den Gegenstand ursprünglich hergestellt hat, den du eben von einem Mob erbeutet hast!Dieses Feature ermöglicht uns, einige umwerfende Verbesserungen am Spiel:Zu den Verbesserungen bei den Höllentoren (PvP) heißt es: "Besonders bei dem Umgang mit und dem Ausweichen vor dem gegnerischen Team und auch dem in-den-Kampf-ziehen von Mobs können wir noch etwas tun. Es gibt für diese Problematiken auch keine schnelle Lösung, also haben wir ein komplett neues Konzept und neue Karten für Höllentore entworfen, das sich zur Zeit in der internen Testphase befindet. Wir hoffen, dass es noch vor dem Release des Spiels fertiggestellt sein wird. Falls nicht, wird es kurz danach vorgestellt. Uns ist auch bekannt, dass die Belohnungen für Höllentore zur Zeit manchmal unangemessen sein können, besonders bei verzauberten Ressourcen. Im vorherigen Teil über die Wirtschaftsveränderungen erklärten wir bereits, wie wir die Höllentore deutlich lohnenswerter machen wollen, nämlich durch die Vergabe einer hohen Chance auf von Spielern hergestellte Gegenstände, wodurch wir die Ressourcen dann gänzlich aus der Auswahl entfernen können."Weitere geplante Verbesserungen vor, zum oder kurz nach dem offiziellen Start des Spiels am 17. Juli 2017 sind:Letztes aktuelles Video: Galahad Update