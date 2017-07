Albion Online: Beta und Gründerprogramm enden am 9. Juli - 4Players.de

Am 9. Juli 2017 um 22:00 Uhr endet die Betaphase von Albion Online und damit auch das Gründerprogramm. Die Gründerpakete werden ab dann nicht mehr verfügbar sein ( zum Shop ). Gründer sollen außerdem zehn Prozent mehr Gold zum Release des Spiels erhalten.Am gleichen Tag werden die Server ein letztes Mal für einen Wipe heruntergefahren und bleiben bis zum 17. Juli 2017 offline. "Ab dann wird es keine Serverwipes mehr geben und die Geschichte, die Wirtschaft und das Schicksal von Albion liegen in den Händen der Spieler. Die unterschiedlichen Startzeiten für die Besitzer der jeweiligen Gründerpakete werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben", schreiben die Entwickler. Das Online-Rollenspiel befand sich mehr als fünf Jahre in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: End of Beta