Albion Online: Entwickler geben Inhalte der Starterpakete bekannt - 4Players.de

Entwickler Sandbox Interactive hat bekannt gegeben, welche Inhalte die verschiedenen Starterpakete umfassen, über die man Zugang zu dem Online-Rollenspiel Albion Online erhält. Die Wahl des Pakets beeinflusst sowohl die Menge des zum Start verfügbaren Goldes als auch die Anzahl der Tage, die man die Vorteile eines Premium-Kontos genießt. Die offizielle Webseite führt die Inhalte der drei Pakete auf.So bekommt man mit dem knapp 30 Euro teuren "Veteran"-Paket 2.000 Gold und eine 30-tägige Premiumzeit, während man für etwa 50 Euro das "Epic"-Paket, also 4.500 Gold und einen 60-tägigen Premium-Status erhält sowie ein einzigartiges Ausrüstungsset und besondere Charakterbilder. Wer knapp 100 Euro in das "Legendary"-Paket investiert, erhält neben 12.000 Gold und 90 Premium-Tagen noch weitere Ausrüstung sowie Charakterbilder - hinzukommen Pferd und Karren für die schnellere Fortbewegung bzw. den Transport größerer Lasten.Vielzahler spielen außerdem früher: Während Käufer des teuersten Pakets bereits am 17. Juli in die Welt von Albion starten, legen "Epic"-Käufer erst einen Tag später und Käufer des günstigsten Pakets erst am 19. Juli los. Die Preise sind übrigens in Dollar angegeben, die entsprechenden Beträge sollen allerdings in Euro fällig werden.Wer in der Vergangenheit ein Gründerpaket erworben hat, erhält beim Start nicht zuletzt die Inhalte des gleichwertigen Starterpakets. Seit gestern können sich Käufer eines Pakets außerdem schon auf dem Testserver Mordred treffen, um erste Eindrücke zu sammeln.Letztes aktuelles Video: End of Beta