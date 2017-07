Albion Online: Startschuss für das Sandbox-Online-Rollenspiel ist gefallen - 4Players.de

Fünf Jahre haben die Entwickler von Sandbox Interactive an Albion Online gearbeitet und das Sandbox-Online-Rollenspiel während der Betaphasen intensiv getestet und verbessert. Heute fällt nun der offizielle Startschuss. Besitzer eines legendären Gründer- oder Starterpakets können ab sofort loslegen. Spieler mit epischem Starter- oder Gründerpaket dürfen ab morgen (Dienstag, 18. Juli 2017) um 15:00 Uhr loslegen. Starter oder Gründer mit Veteranenstatus können sich ab Mittwoch (19. Juli 2017 um 15:00 Uhr) einloggen."Wir sind sehr stolz darauf, nach dieser intensiven Zeit Albion Online offiziell zu starten. Wir bedanken uns insbesondere bei unserer tollen Community, die uns in dieser Zeit treu geblieben ist und uns wertvolles Feedback gegeben hat. Jetzt geht es für alle erst so richtig los und wir sind gespannt darauf, wie die Welt von Albion Online sich entwickeln wird und welche Geschichten unsere Spieler schreiben werden", so Stefan Wiezorek, CEO von Sandbox Interactive.Letztes aktuelles Video: Everybody Matters