Albion Online: Entwickler planen drei bis vier große Updates pro Jahr - 4Players.de

Die Entwickler von Albion Online haben in einem ausführlichen Blog-Post ihre Zukunftspläne (Roadmap) für das am 17. Juli 2017 gestartete Online-Rollenspiel dargelegt . Neben regelmäßigen Updates und Verbesserungen seien jedes Jahr auch drei bis vier große Updates geplant. Das erste dieser Art trägt den Decknamen Joseph und soll Ende September bzw. Anfang Oktober an den Start gehen. Hauptinhalt wird die Albion-Arena (PvP) sein.Drei Monate später, aber noch möglichst vor Jahresende soll dann das so genannte Kay-Update erscheinen, das sich vor allem dem Wettstreit der Gilden widmen werde (Gebietsinvasion & Ranglisten). Mit dem nächsten Update, das voraussichtlich im Frühjahr 2018 erscheinen soll, wolle man sich dann auf den Ausbau der PvE-Erfahrung fokussieren und besonders herausfordernde Expeditionen, spannende Zufallsereignisse und spezielle Charakterverbesserungen (Segen) einführen. Mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Everybody Matters