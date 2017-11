Albion Online: iOS-Betatest gestartet

Sandbox Interactive hat den Betatest von Albion Online auf iOS-Geräten (iPhone, iPad) gestartet. Da die Anzahl der Plätze im "Apple-Testflight-System" begrenzt ist, müssen sich interessierte Spieler hier bewerben . Voraussetzungen sind der Besitz eines Starter oder Gründer Pakets sowie ein kompatibles iOS-Gerät."Albion Online macht mit dem Start der iOS-Beta einen weiteren Schritt zur vollständigen Cross-Plattform Erfahrung. Sandbox Interactive hat Albion Online als Cross-Plattform-MMORPG entwickelt. So ist es derzeit bereits jetzt nicht nur auf Desktop-PCs mit Windows-, Mac OS- oder Linux-Betriebssystemen spielbar, sondern auch auf Android-Tablets und-Smartphones", heißt es in der Pressemitteilung."Zur Zeit unterstützt Albion Online iOS-Geräte mit 3GB (oder mehr) RAM. Eine Bildschirmgröße von 7 Inches oder mehr wird ebenso empfohlen, da so die beste Kontrolle und das beste Erlebnis möglich ist. Allerdings funktioniert, basierend auf unseren bisherigen Tests, das Spiel auch sehr gut mit weniger RAM und kleineren Bildschirmen. Es muss angemerkt werden, dass es bei Geräten mit weniger als 2 GB zu gelegentlichen Abstürzen kommen kann. Wir empfehlen, alle anderen Apps zu schließen, bevor das Spiel gestartet wird, und die Anforderungen über die in-game Einstellungen soweit wie möglich zu reduzieren."Letztes aktuelles Video: Joseph Update