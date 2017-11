Saison Modus für Gilden vs. Gilden Kämpfe

Veränderte Territoriale Raubzüge

Neue Reittiere für Kämpfe

Verbesserte Performance

Politische Weltkarte

Hardcore Expeditionen

Erweitertes Tutorial für Einsteiger

Eine neue Expedition

Und vieles mehr

Am 6. Dezember 2017 wird Sandbox Interactive das zweite, große Inhaltsupdate nach dem offiziellen Launch von Albion Online aufspielen. Das Kay-Update bringt zusätzliche Inhalte für Gilden, Performanceverbesserungen bei großen Schlachten mit vielen Teilnehmern, saisonale Inhalte, Expeditionen, neue Artefaktwaffen und eine verbesserte politische Karte von Albion ( Details ).Saison-Modus für Gilde vs. Gilde Kämpfe"Die umfangreichsten Neuerungen wird es bei dem Gilde vs. Gilde Kampfsystem geben, denn Sandbox Interactive führt einen Saison-Modus ein. Die erste Saison startet bereits am 9. Dezember und läuft dann über drei Monate. In dieser Zeit sammeln die Spieler mit ihren Gilden Punkte für das Halten von Ressourcen-Territorien oder für erfolgreiche Raubzüge in gegnerische Territorien. Die gesammelten Punkte fließen am Ende der Saison in die Endwertung ein und die Gilden erhalten Ruhm und Anerkennung - und das Gildenlogo der Sieger wird für die nächste Saison in Caerleon wehen. Darüber hinaus erhalten sie, während sie die Territorien kontrollieren, eine spezielle Wärhung, die sie wiederum in exklusive Items oder beeindruckende neue Kampf-Reittiere eintauschen können. "Raubzüge"Gleichzeitig öffnen die Entwickler mit den Territorialen Raubzügen eine ständige Gelegenheit für Gilden, in den PvP-Kampf zu ziehen. Bislang konnten die Spieler in die Territorien gegnerischer Gilden einfallen, um Rohstoffe zu erbeuten oder gleich das ganze Territorium zu erobern. Jetzt bekämpfen die Gilden direkt die Energie sammelnden Magier des Gegners. So schwächen sie den Gegner, entreißen ihm wertvolle Energie, von der sie neue Waffen oder Gegenstände kaufen können und kassieren darüber hinaus noch wichtige Punkte für die Saisonwertung."Übersicht:Letztes aktuelles Video: Battle Mounts Artifact Developer Talk