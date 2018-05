Albion Online: Lancelot-Midseason-Patch steht bereit - 4Players.de

Die Preise für den Kauf von Runen, Seelen und Relikten werden signifikant gesenkt.

Die Aktivierung der Belagerungscamps wird in Zukunft zweimal am Tag synchronisiert, wobei jeweils die Hälfte der Camps aktiviert wird.

Die energiesammelnden Magier spawnen unregelmäßiger.

Energiesammelnde Magier, die sich bereits vor einer GvG-Schlacht an ihrem Platz befinden, werden von nun an während der Schlacht keine Boni beisteuern.



Die Spieler können in Zukunft ihre gemeisterten Fähigkeiten zwischen den verschiedenen Skill-Pfaden verschieben und somit ihre Spezialisierung ändern.

Als ersten Schritt auf dem Weg zu einem vollständigen GvG-Trainingssystem führt Sandbox Interactive nun Trainingsschlachten ein, in denen Spieler ihre Fähigkeiten ohne Risiko trainieren können. Anfänger erlernen dabei Teamtaktiken, während erfahrene Gilden beispielsweise neue Strategien ausprobieren.

Der Patch verändert zahlreiche Bereiche des Kampf-Balancings, um die Kämpfe in Albion Online lebendiger und fairer zu gestalten.

