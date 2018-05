Albion Online: Auch auf Steam verfügbar - 4Players.de

Mittwoch, 16. Mai, ab 20:00 Uhr UTC: Einführung in die Serie; Die Tag 1 – Erfahrung mit Q&A

Donnerstag, 17. Mai, ab 18:00 Uhr UTC: Wöchentliche GvG-Highlights

Donnerstag, 17. Mai, ab 20:00 Uhr UTC: Recap Tag 1; Die Tag 2 - Erfahrung mit Q&A

Freitag, 18. Mai, ab 20:00 Uhr UTC: Recap Tag 1&2; Die Tag 3 - Erfahrung mit Q&A

Das Sandbox-Online-Rollenspiel Albion Online ist ab sofort auch via Steam für PC, Mac und Linux/SteamOS verfügbar. Von heute bis einschließlich den 23. Mai sind das Hauptspiel und alle Account-Upgrades um 34 Prozent günstiger erhältlich. Der Rabatt gilt sowohl für den Steam-Store als auch für den Albion-Online-Shop . Weiterhin erhalten alle Spieler ab heute eine Woche lang den Buff "Nebel von Albion". Dieser sorgt dafür, dass die Abenteurer für alle Tätigkeiten 25 Prozent mehr Erfahrung (Ruhm) erhalten.Des Weiteren sind mehrere Livestreams für Neulinge bei Twitch geplant (Umrechnung UTC -> CEST: + 2 Stunden):"Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung - und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem 'Winner takes it all'-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht."Letztes aktuelles Video: Lancelot Midseason Patch