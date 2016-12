Dex: Auf PlayStation Vita veröffentlicht - 4Players.de

Wie Entwickler Dreadlocks bekannt gibt, ist das Cyberpunk-Abenteuer seit gestern auch auf PlayStation Vita erhältlich. Auf der Suche nach ihrer eigenen Identität schließt sich Dex darin so genannten Hacktivisten an, die ihr im Kampf gegen Gangmitglieder und die Agenten großer Unternehmen helfen. "Mit Dex haben wir versucht, die Suche nach Individualität in einem Mix aus Action und Rollenspiel einzufangen", beschreibt der Geschäftsführer des Entwicklerstudios das Projekt.Dex ist für knapp 20 Euro im PlayStation Store sowohl für Vita als auch PS4 erhältlich sowie bei den entsprechenden Anlaufstellen für PC und Xbox One. Dreadlocks arbeitet derzeit vor allem an dem ungewöhnlichen Horrortitel Ghost Theory Letztes aktuelles Video: PlayStation-Vita-Trailer