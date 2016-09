Uncharted 4: A Thief's End: Multiplayer-Update 1.13 mit neuer Karte und Kopfgeldjäger-Modus - 4Players.de

DC Single Action - Halbautomatischer Revolver

RKL-155 - Vollautomatische, ausgewogene Pistole

Lowe-S - Sturmgewehr

Harrison 1890 - Unterhebelrepetierer

US-AN 12 - Automatische Schrotflinte (Schwere Waffe)

Geladen und entsichert - Steckt aufgehobene Munition sofort in euer Magazin

Ungestört - Übersteht einen aufgeladenen Nahangriff während ihr rollt oder klettert

Lautloser Assassine - Schaltet Gegner aus, ohne die gegnerische Aufmerksamkeit zu erregen

Waffenexperte - Zielt, während ihr springt, euch abstoßt oder fallt

Schild von Asgard - Reduziert für kurze Zeit den erhaltenen Schaden

Über 40 neue Designs und voreingestellte Outfits

Eine Vielzahl an neuen Kopfbedeckungen, Gesichtsbekleidungen und Spotten



Für Uncharted 4: A Thief's End ist das Multiplayer-Update "Kopfgeldjäger" auf Version 1.13 veröffentlicht worden. Enthalten sind die Multiplayer-Karte "Das Dorf" aus Uncharted 2 und der neue Modus "Kopfgeldjäger" plus das Kino-Replay-Feature.Robert Cogburn von Naughty Dog schreibt dazu im PlayStation.Blog : "Mit einer wiedergekehrenden Karte, neuen Tools zur Erstellung eurer eigenen Gameplay-Videos, einem neuen Spielmodus, neuen Waffen und noch viel mehr ist Kopfgeldjäger eines der größten Multiplayer-DLC-Updates, das wir je produziert haben. Aber am wichtigsten ist uns, dass Kopfgeldjäger – genauso wie Verlorene Schätze und alle zukünftigen herunterladbaren Inhalte - für alle Spieler kostenlos sein wird! Ihr müsst einfach den neuesten Patch (Version 1.13) installieren und schon könnt ihr loslegen."Letztes aktuelles Video: Multiplayer - Kopfgeldjaeger-UpdateZum Modus Kopfgeldjäger heißt es: "Wir haben eure Rufe nach mehr Spielmodi im Uncharted 4 Multiplayer wahrgenommen und sind stolz darauf, heute den Kopfgeldjäger-Modus vorstellen zu dürfen – einen neuen Spieltyp der auf Teamwork, Strategie und Können aufbaut. Zwei Teams treten gegeneinander an, um ein Punktelimit zu erreichen, indem sie Kopfgelder von ausgeschalteten Spielern einsammeln. Wenn ihr einen Spieler ausschaltet, droppt dieser ein Kopfgeld, das 10 Punkte wert ist und das ihr oder euer Team einsammeln müsst, bevor ein Gegenspieler auftauchen und das verhindern kann.Während der Matches wird in jedem Team ein zufälliger Spieler als Captain gewählt, der jedoch immer wieder wechselt - ein wertvolles Ziel, das vom gegnerischen Team innerhalb eines Zeitlimits ausgeschaltet muss. Falls das angreifende Team den Captain erfolgreich ausschalten kann, kann es ein hohes Kopfgeld im Wert von 60 bis 120 Punkten für das Team einsammeln. Allerdings gibt es einen Haken: Das Captain-Kopfgeld braucht Zeit, um eingesammelt zu erden. Also müssen Spieler zusammenarbeiten, um ihre Teamkollegen dabei zu beschützen und zu verhindern, dass das andere Team eingreifen kann, bevor die Zeit abgelaufen ist.""Durch den Einsatz von Relikten, die ihr euch durch Multiplayer-Matches oder Herausforderungen verdient habt, könnt ihr euch mit etwas Glück über die DLC-Gameplay-Truhen eine der vier neuen Waffen holen, die im Kopfgeldjäger-Update enthalten sind, oder die Waffen aus Verlorene Schätze oder dem Grundspiel. Unsere neueste Mystikfähigkeit, Schild von Asgard, reduziert temporär den Schaden, den ihr einsteckt. Während sie in zielbasierten Modi sehr praktisch ist, funktioniert sie nur auf Kosten eurer Bewegungsgeschwindigkeit."WaffenBoosterMystikfähigkeitNeues Feature: Kino-Replay"Wie in der Multiplayer Roadmap - die wir vor dem Launch mit euch geteilt haben - versprochen, bietet euch Kopfgeldjäger nun Kino-Replays und damit jede Menge neue Tools, die euch erlauben, eure epischen Spielmomente aufzunehmen und damit eigene Videos zu produzieren. Mit diesen Tools, die den Spielern der bisherigen Uncharted-Spielen bekannt vorkommen werden, könnt ihr eure Replays archivieren, um sie euch später noch einmal anzusehen und jeden Moment aus der Perspektive des Spielers und verschiedenen Kamera-Perspektiven noch einmal zu erleben. Mit den Kino-Replays könnt ihr pausieren, verlangsamen, Perspektiven wechseln oder die perfekten Aufnahmen für Highlight-Montagen, originelle Videos oder vielleicht ein oder zwei Tanz-Kompilationen aufnehmen. Mit dem Kino-Replay und der ShareFactory-App der PlayStation 4 können wir es kaum erwarten, zu sehen, was für Videos ihr erschaffen werdet."Neue Prestige-Items (Themen Wilder Westen und Post-Apokalypse)Triple-Pack-Update für Multiplayer Pack 2