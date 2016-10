Uncharted 4: A Thief's End: Gerücht: Story-Erweiterung soll auf der PlayStation Experience vorgestellt werden und erste Details - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: "Zugleich bestätigte Troy Baker (Synchronsprecher) bei der MCM Comic Con in London, dass das DLC-Paket die bisher größte Erweiterung aus dem Hause Naughty Dog sei. "

Helft mir mal auf die Sprünge: Welche SP-Erweiterungen hat ND denn auf der PS gebracht? Wir haben das Teil für The Last of Us und der Rest war doch nur MP-Gehupfe, oder?