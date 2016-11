Uncharted 4: A Thief's End: Eigenständig spielbarer Story-DLC soll auf PlayStation Experience enthüllt werden - 4Players.de

Auf der Anfang Dezember im kalifornischen Anaheim stattfindenden PlayStation Experience soll eine neue Story-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End enthüllt und in spielbarer Form präsentiert werden, wie Jaffameister von einer Quelle bei Sony erfahren haben will . Das Zusatzkapitel soll voraussichtlich im ersten Quartal 2017 als DLC erscheinen und ohne das Originalspiel laufen. Inhaltlich soll es um die Abenteuer von Nathan Drakes Bruder Samuel und Sully gehen. Nathan selbst soll auch vorkommen, seine Tochter hingegen nicht. In punkto Umfang soll die Spielzeit länger ausfallen als beim ebenfalls als Standalone-Titel veröffentlichten "Left Behind"-Add-on zu The Last of Us , das seinerzeit mit 9,99 Euro zu Buche schlug. Ob man sich mit der zusätzlichen Uncharted-Episode an diesem Preis orientieren wird, ist nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Survival Co-op-Trailer