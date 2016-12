Uncharted 4: A Thief's End: Season-Pass (inkl. Story-DLC: The Lost Legacy) nur noch bis morgen erhältlich - 4Players.de

Eine kleine Erinnerung: Wer mit dem Gedanken spielt, sich den jüngst angekündigten Story-DLC von Uncharted 4 im Rahmen des Season Pass (Explorer Pack) oder durch den Kauf der digitalen Deluxe Edition zuzulegen, der sollte sich beeilen: Wie Sony auf dem PlayStation.Blog bei einem kurzen Blick auf The Lost Legacy hinweist, sind sowohl Season Pass als auch die besagte Deluxe Edition nur noch bis morgen, also am 13. Dezember, im PlayStation Store erhältlich.Letztes aktuelles Video: Survival Co-op-Trailer