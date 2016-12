Uncharted 4: A Thief's End: Arcade-Modus, Karten und weitere Schmankerln im kostenlosen Update erschienen - 4Players.de

"Neue Karten: Zugwrack (aus Uncharted 2) und Gefängnis

Wer die Nase voll vom ständigen Sterben hat, kann in Uncharted 4: A Thief's End ab sofort den Modus "Überleben" starten: Ein kostenloses Update hat diesen Arcade-Modus gestern per Patch hinzugefügt. In ihm stellt man sich ganz klassisch anrückenden Gegnerhorden entgegen, und zwar zusammen mit bis zu zwei Freunden. Wer kein PS Plus besitzt, kann bzw. muss sich alleine durchschlagen. Hier einige weitere Neuerungen und Details zum Update aus dem deutschen PlayStation-Blog

'Überleben' ist ein neuer Koop-Modus, in dem ihr es gemeinsam mit bis zu zwei Freunden mit 50 Wellen aus immer hartnäckigeren Gegnern, verschiedenen Zielen und Modifikationen sowie intensiven Bosskämpfen aufnehmen könnt. Ihr spielt lieber alleine oder seid (noch) kein PlayStation Plus-Mitglied? „Überleben” könnt ihr auch einfach als Einzelspieler spielen.

'Überleben' verfügt über verschiedene Schwierigkeitsgrade, ein eigenes Fortschrittssystem, freischaltbare Belohnungen und auch neue Trophäen. Daher freuen wir uns schon darauf, dass die Community endlich loslegen kann!



Wenn ihr ganz genau wissen wollt, was euch erwartet, lasst euch meinen Eintrag vom Anfang dieses Monats nicht entgehen, in dem alle neuen Features erläutert werden. Ihr könnt euch auch den Launch-Trailer zu 'Überleben' unten ansehen.



Der „Überleben”-Modus ist noch längst nicht alles, was euch in unserem neuesten Patch erwartet. Wir fügen auch tonnenweise neue Inhalte für den Multiplayer-Modus von Uncharted 4 hinzu, darunter zwei neue Karten, fünf Rückblende-Waffen, neue Prestige-Objekte und Farbvarianten sowie der brandneue Modus 'Mein Königreich'



Neben all den neuen Inhalten, die das 'Überleben'-Update mit sich bringt, wurde auch das Multiplayer-Wirtschaftssystem überarbeitet. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen und verändern das Erlebnis, damit es lohnenswerter wird.



Ab heute werden die Kosten von Truhen im Spiel permanent reduziert, um so das Freischalten neuer Prestige- und Gameplay-Objekte zu vereinfachen. Wir führen außerdem Reliquien-Booster ein, die die Anzahl der erhaltenen Reliquien für das Abschließen eines Matchs um 300 % erhöhen und den anderen Teammitgliedern einen stapelbaren Bonus gewähren. Jeder, der Uncharted-Punkte kauft oder gekauft hat, erhält außerdem den VIP-Status, der einen permanenten 20-%-Bonus für alle durch Herausforderungen verdiente Reliquien gewährt."

