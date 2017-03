Uncharted 4: A Thief's End: Multiplayer-Update bringt Modus King of the Hill - 4Players.de

Naughty Dog liefert wieder kostenlosen Nachschub für gesellige Schatzsucher in Uncharted 4: A Thief's End . Im Mudus King of the Hill kämpfen ab Freitag, 17. März zwei Teams um die Kontrolle von rotierenden Einnahmepunkten, um das Punktelimit zu erreichen. Der deutsche PlayStation-Blog erklärt das Update folgendermaßen:"Doch Vorsicht! Selbst wenn euch der Sieg gewiss scheint, bietet King of the Hill einen einzigartigen Twist — nachdem das Punktelimit erreicht wurde, hat das verlierende Team eine letzte Chance auf ein Comback; wir nennen diese Mechanik Victory Hill. Das führende Team muss den Victory Hill einnehmen, um zu gewinnen, doch schafft es das andere Team diesen zu erstürmen, erhalten sie eine zweite Chance auf den Sieg.Neben King of the Hill führen wir außerdem noch eine neue Auswahl an Vanity Items und drei neue Waffen ein: die INSAS und Type-95, sowie die mit Ziehlvernrohr ausgestattete Competition Pistol. Fans von The Last of Us erkennen vielleicht die neuen Savage Starlight-Charakterskins. Inspiriert durch die Comics, die in der Welt von The Last of Us herumliegen, könnt ihr nun ausgewählte Charaktere im Multiplayer v von Uncharted 4 mit diesem Outfit personalisieren.Aber das sind nur einige der Highlights aus dem DLC — schaut auf UnchartedTheGame.com vorbei, für eine komplette Auflistung der neuen Inhalte und Änderungen. Wie immer sind all unsere DLCs für den Uncharted 4 Multiplayer kostenfrei für alle Spieler — ein simples Update für euer Spiel. Haltet diesen Freitag die Augen offen, wenn der Patch 1.21 mit dem King of the Hill-Modus und all den anderen Inhalten aufschlägt!"Letztes aktuelles Video: Survival-Launch-Trailer