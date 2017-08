Uncharted 4: A Thief's End: Survival-Arena, spielbare Charaktere und mehr im Anmarsch - 4Players.de

Am kommenden Mittwoch, 23. August bricht die Horde über Uncharted 4: A Thief's End herein: Zeitgleich mit der eigenständigen Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August das Update für Teil 4, das eine frische Survival-Arena, einen spielbaren Charakter sowie neue Skins für Chloe und Nadine bereithält, deren Charaktermodelle und Outfits aus The Lost Legacy entlehnt wurden. Zudem bringen die Entwickler den Schurken Asav aus Uncharted: The Lost Legacy als spielbare Figur für Multiplayer und Survival ins Spiel. Der Deutsche PlayStation-Blog erläutert:"Darüber hinaus gibt es die Survival Arena – eine neue Variante unseres kooperativen Survival-Modus, wo über 100 Wellen an neuen Gegnertypen, neuen Belagerungszonen und brandneuen Wellen-Einstellungsmöglichkeiten warten. Survival Arena bietet tausende von potenziellen Begegnungskombinationen für euch und bis zu zwei zusätzlichen Spielern. Für eure Mühe könnt ihr euch unsere neuen Savage Starlight Skeleton Skins verdienen, exklusiv in der Survival Arena freischaltbar.Das Update wird sowohl für Uncharted 4-Besitzer als auch für jene, die sich Uncharted: The Lost Legacy holen, verfügbar. Letzteres beinhaltet sämtlichen Uncharted 4 Multiplayer-Content. Die Community ist ebenfalls vereint. Unabhängig davon, welches der beiden Games ihr besitzt, könnt ihr euch mit euren Freunden zusammenschließen und spielen."Letztes aktuelles Video: Survival-Arena-Multiplayer