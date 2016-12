Trove: Voxel-Baukasten ist in die offene Beta-Phase gestartet - 4Players.de

Der kostenlose Voxel-Baukasten Trove ist ab dem 13. Dezember für die Xbox One und die PS4 in die offene Beta-Phase gestartet. In der frühen Fassung kann man bereits Clubs (Gilden) gründen und mit den anderen Spielern Bauwerke bauen, die in diesen Club-Welten nicht von Besuchern zerstört werden können. Ferner kann man aus 14 unterschiedlichen Klassen seine Lieblingskämpfer wählen und sie in den Modi “Capture the Flag” und “Team Deathmatch” in die Arenen schicken. Wer in der offenen Beta-Phase Echtgeld im Store lässt, erhält einen legendären Drachen gratis obendrein: