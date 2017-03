Trove: Start der Konsolenfassungen am 14. März - 4Players.de

Die Konsolenfassungen des baulastigen Online-Rollenspiels Trove werden die offene Betaphase am 14. März 2017 hinter sich lassen und offiziell für PlayStation 4 und Xbox One vom Stapel laufen, wie Trion Worlds mitteilt . Während der Open Beta habe der auf Free-to-play-Basis erhältliche Voxel-Baukasten knapp vier Millionen Konsolenspieler verzeichnet, die mehr als eine Milliarde Spielsteine verbaut und über fünf Milliarden zerstört hätten."Als Trions erster Titel für die neueste Konsolengeneration ist Trove bereits jetzt an der Spitze der Free to Play-Charts, und das, obwohl der offizielle Release noch ein paar Wochen auf sich warten lässt," so Scott Hartsman, CEO von Trion Worlds. "Wir waren stets der Überzeugung, dass Trove die ideale MMO-Erfahrung für Konsolen sein würde, und wir sind begeistert, dass so viele Xbox One- und PlayStation 4-Gamer das auch so sehen."Spieler, die während der offenen Beta einen beliebigen Einkauf getätigt haben, sollen als Dankeschön kostenlos Zugriff auf den legendären Drachen Disaeon den Unsterblichen erhalten. Für das Überschreiten von 1,5 Millionen Spielern auf jeder der Konsolen werde zudem ein Giveaway seltener Reittiere (Trovian Tumbler für Xbox One, Chromatic Cumulus für PS4) unter allen Beta-Teilnehmern veranstaltet. Des Weiteren sollen sämtliche Fortschritte der offenen Beta ins fertige Spiel übernommen werden.Letztes aktuelles Video: Beta-Teaser